Sfera Ebbasta si prepara all’uscita del docu-film sulla sua carriera | ecco il trailer

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo essersi fatto conoscere a un più largo pubblico diventando giudice di X Factor Italia per un’edizione,è pronto a ritornarescena musicale. Il suo album, che si intitolerà Famoso, sarà disponibile dal prossimo 20 novembre. Nel frattempo, però sianche a un’altra grande sorpresa per i fan. Stiamo parlando di una produzione cinematografica dedicata alla sua. Una sorta diche racconterà un po’ il suo percorso e la nascita di quest’ultimo disco. Ma andiamo subito a scoprire qualche informazione in più su ciò che andremo a vedere su Amazon Prime Video. Ile la data di uscita del ...

sosbiglietti : Guarda il trailer del primo ‘film’ di Sfera Ebbasta - tacitumvolnus : Sfera Ebbasta e Vegas Jones - BorjaVaPiano : @bradipapa Si se è vero allora mio fratello è sfera ebbasta ma che cosa mi tocca leggere su sto social - RSD_studiodelta : Mahmood & Sfera Ebbasta con 'Dorado' è la 10° canzone tra le più #richieste a #RadioStudioDelta - RevenewsI : L'album #Famoso di @sferaebbasta uscirà il 20 novembre, mentre dal 27 ottobre arriverà su Amazon @PrimeVideoIT il f… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta: Famoso non è solo un album, il 27 ottobre sarà anche un film | LEGGI Adele al Saturday Night Live: la cantante sul palco…ma non per cantare | LEGGI Enrique Iglesias Top Latin Artist of ...È online l’edizione di questa settimana del nostro Tg Musica. Oggi si parla di: Ennio Morricone, Laura Pausini, Madonna e Sfera Ebbasta ...