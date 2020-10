Roma Motodays torna nel 2021

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la cancellazione dell'appuntamento 2020 a causa della pandemia di Covid-19,si prepara are in scena nelIn occasione dell'ultima tappa del CIV a Vallelunga, infatti, sono ...

vbikestore : - DueruoteIT : I Roma Motodays tornano a marzo 2021 - Dueruote - InMoto_it : #Roma #Motodays: l'edizione del 2021 si farà ?? - PietrPiccinetti : Roma Motodays 2021: a marzo i motori diventano i protagonisti della capitale - fmimolise : Roma Motodays conferma l’edizione 2021: dall’11 al 14 marzo i motori diventano i protagonisti della Capitale: Espos… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Motodays

In occasione della tappa sul circuito di Vallelunga del CIV – Campionato Italiano Velocità – Roma Motodays ha confermato l’edizione 2021 annunciando le date: il Salone della moto e dello Scooter del C ...Dopo che Roma Motodays 2020 (come tutte le fiere di settore) era saltata per via della pandemia di Coronavirus, gli organizzatori del salone romano dedicato alle due ruote guardano al futuro con ...