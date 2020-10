Puglia, trasporto scolastico: Emiliano vuole conoscere le linee più affollate e riconvoca tutti per oggi pomeriggio Aggiornamento della videoconferenza di ieri (Di martedì 20 ottobre 2020) La Regione Puglia ha chiesto al sistema della scuola secondaria nella regione di sapere quali siano le linee di trasporto scolastico più affollate. Ha chiesto per questo il coinvolgimento delle amministrazioni locali al fine, tutto ciò, di avere informazioni il più possibile dettagliate per agire in conseguenza del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Decreto che, in riferimento alla scuola, farà partire le nuove misure da domani: esempio, gli orari scaglionati e l’ingresso nelle superiori dalle 9 laddove se ne ravvisi la necessità, è stato il senso di una precisazione ministeriale ieri. Lo screening in tema di trasporto scolastico chiesto ieri dal ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 ottobre 2020) La Regioneha chiesto al sistemascuola secondaria nella regione di sapere quali siano ledipiù. Ha chiesto per questo il coinvolgimento delle amministrazioni locali al fine, tutto ciò, di avere informazioni il più possibile dettagliate per agire in conseguenza del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Decreto che, in riferimento alla scuola, farà partire le nuove misure da domani: esempio, gli orari scaglionati e l’ingresso nelle superiori dalle 9 laddove se ne ravvisi la necessità, è stato il senso di una precisazione ministeriale. Lo screening in tema dichiestodal ...

zazoomblog : Puglia trasporto scolastico: Emiliano vuole conoscere le linee più affollate e riconvoca tutti per oggi pomeriggio… - istituzioni24 : #Covid_19 in #Puglia, @micheleemiliano convoca riunione su #scuola e #TrasportoPubblico : “al lavoro per deconges… - princigallomich : PUGLIA – COVID, EMILIANO CONVOCA RIUNIONE SU SCUOLA E TRASPORTO PUBBLICO: “AL LAVORO PER DECONGESTIONARE LE LINEE” - baritoday : 'Rimodulare il trasporto scolastico e ingressi scaglionati' per ridurre gli assembramenti: riunione in Regione… - lillidamicis : BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha convocato una riunione in video conferenza per esamin… -