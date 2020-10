Problema per gli Apple Watch Se: si surriscaldano troppo (Di martedì 20 ottobre 2020) (Foto: Apple)Alcuni possessori di Apple Watch Se hanno segnalato un surriscaldamento anomalo che ha causato danni al display della versione più semplice della nuova generazione di smartWatch. con una vera e propria macchia gialla. In un caso si è anche registrata una leggera bruciatura al polso dell’utente che lo stava indossando in quel momento. Per il momento si tratta di un limitato numero di esemplari, appena sei, e tutti arrivano dalla Corea del Sud come raccontato sul thread di Reddit che ha riportato la storia. Gli Watch Se interessati sono quelli con quadrante da 40 mm in diverse varianti come il modello gps, ma anche quello con modulo cellulare (nei colori argento e grigio spaziale) e nell’edizione Nike. Sembra che la sorgente del surriscaldamento giaccia nella ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) (Foto:)Alcuni possessori diSe hanno segnalato un surriscaldamento anomalo che ha causato danni al display della versione più semplice della nuova generazione di smart. con una vera e propria macchia gialla. In un caso si è anche registrata una leggera bruciatura al polso dell’utente che lo stava indossando in quel momento. Per il momento si tratta di un limitato numero di esemplari, appena sei, e tutti arrivano dalla Corea del Sud come raccontato sul thread di Reddit che ha riportato la storia. GliSe interessati sono quelli con quadrante da 40 mm in diverse varianti come il modello gps, ma anche quello con modulo cellulare (nei colori argento e grigio spaziale) e nell’edizione Nike. Sembra che la sorgente del surriscaldamento giaccia nella ...

matteosalvinimi : Palestre e piscine, sport all’aria aperta, teatri, musica e spettacolo. Per il governo sono questi i “nemici del po… - CarloCalenda : Fabrizio fino a 2 settimane fa il problema era il No di tutti quelli a cui è stato chiesto. Oggi è il mio Si? Il cv… - insopportabile : Il bar/ristorante deve chiudere alle 24. Poiché nella norma non c'è scritto fino a che ora deve aspettare per riap… - pudipu : Il problema però è che non tutti gli avvisati hanno fatto il tampone e sapete perché? Perché costa, perché avevano… - NandoPiscopo1 : @ISgrull @enricoI00 Ma sta storia che portare avanti da mesi mi fa morire 'E ma non è morto per il covid, aveva g… -

Ultime Notizie dalla rete : Problema per SpaceX, il 3% dei satelliti Starlink potrebbe essere morto. Un problema per il futuro? Hardware Upgrade Il grande gapIl nuovo mondo richiede una nuova formazione, ma l’Italia è indietro

Le figure professionali del futuro vanno preparate fin da oggi: come spiega Alfonso Fuggetta in “Il Paese innovatore” (Egea) serve apprendimento continuo e versatilità multidisciplinare. E tutti gli a ...

Il ritorno dei giovani alle campagne fa più green l'agricoltura. E il sud è in prima fila

Secondo Coldiretti è in atto uno storico ritorno alla terra con oltre 56 mila under 35 anni alla guida di imprese agricole. Ma occorrono sempre ...

Le figure professionali del futuro vanno preparate fin da oggi: come spiega Alfonso Fuggetta in “Il Paese innovatore” (Egea) serve apprendimento continuo e versatilità multidisciplinare. E tutti gli a ...Secondo Coldiretti è in atto uno storico ritorno alla terra con oltre 56 mila under 35 anni alla guida di imprese agricole. Ma occorrono sempre ...