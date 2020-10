Pirlo: "La mia Juve all'attacco. Dybala? Non ancora al top" (Di martedì 20 ottobre 2020) Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone, ma un passo alla volta troviamo l'equilibrio. Potevamo sfruttare meglio qualche occasione nel primo tempo e gestire meglio la partita '. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone, ma un passo alla volta troviamo l'equilibrio. Potevamo sfruttare meglio qualche occasione nel primo tempo e gestire meglio la partita '. ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - juventusfc : Andrea Agnelli: «La mia sensazione, parlando di calcio, è che il mondo che ci circonda non veda l'ora di giudicare… - LovingPaulo : RT @CorSport: #Pirlo: “La mia #Juve all'attacco. #Dybala? Non ancora al top” - ChriB83 : RT @CorSport: #Pirlo: “La mia #Juve all'attacco. #Dybala? Non ancora al top” - UgoBaroni : RT @CorSport: #Pirlo: “La mia #Juve all'attacco. #Dybala? Non ancora al top” -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo mia Pirlo: “La mia Juve all’attacco. Dybala? Non ancora al top” Corriere dello Sport Dinamo Kiev Juventus, Pirlo: "Gara solida. Chiesa uomo giusto per il nostro calcio"

Pirlo che per la prima volta in stagione ha mandato ... Sulla disposizione offensiva della squadra: "La mia idea è di avere più giocatori offensivi: Chiesa può giocatore su entrambe le fasce ...

PIRLO A SKY: "Era importante fare partita solida. Per Chiellini risentimento al flessore. Dybala non ancora al 100%"

Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport ... "L'impostazione che avevo fin dall'inizio, la mia idea di calcio, era di avere più giocatori in fase offensiva. C'è Chiesa che può giocare sia da un lato che ...

Pirlo che per la prima volta in stagione ha mandato ... Sulla disposizione offensiva della squadra: "La mia idea è di avere più giocatori offensivi: Chiesa può giocatore su entrambe le fasce ...Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport ... "L'impostazione che avevo fin dall'inizio, la mia idea di calcio, era di avere più giocatori in fase offensiva. C'è Chiesa che può giocare sia da un lato che ...