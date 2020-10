Meteo, le previsioni di mercoledì 21 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) La nuova settimana si è aperta con tempo stabile e in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni. Nelle pianure del Nord sono apparse le prime foschie e nebbie tipiche di questo periodo dell’anno. Nei prossimi giorni saremo interessati da un’anomalia termica con temperature molto elevate per il periodo. Si potrebbero raggiungere i 28-30 gradi in Sardegna e Sicilia e diffusamente al Centro Sud i 24-26. Infiltrazioni umide arriveranno invece al Nord Ovest: qui i cieli si presenteranno spesso nuvolosi, grigi con locali pioviggini. L’anticiclone africano si ritirerà entro sabato. Nel weekend sono attese piogge e temporali che modificheranno sostanzialmente il quadro Meteo.Le previsioni al NordClima autunnale (anche se piuttosto mite) sulle pianure del Nord con nubi basse e deboli piogge. Nebbie al primo mattino. ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 ottobre 2020) La nuova settimana si è aperta con tempo stabile e in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni. Nelle pianure del Nord sono apparse le prime foschie e nebbie tipiche di questo periodo dell’anno. Nei prossimi giorni saremo interessati da un’anomalia termica con temperature molto elevate per il periodo. Si potrebbero raggiungere i 28-30 gradi in Sardegna e Sicilia e diffusamente al Centro Sud i 24-26. Infiltrazioni umide arriveranno invece al Nord Ovest: qui i cieli si presenteranno spesso nuvolosi, grigi con locali pioviggini. L’anticiclone africano si ritirerà entro sabato. Nel weekend sono attese piogge e temporali che modificheranno sostanzialmente il quadro.Leal NordClima autunnale (anche se piuttosto mite) sulle pianure del Nord con nubi basse e deboli piogge. Nebbie al primo mattino. ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni Meteo: WEEKEND, nuova PERTURBAZIONE, Sabato e Domenica Italia sotto i TEMPORALI. Ecco la TENDENZA iLMeteo.it Meteo Italia nel lungo termine: inizio novembre TURBOLENTO

Il Giro torna in Granda: sabato partenza da Alba per i 198 km di gara che porteranno a Sestriere

Conto alla rovescia con un occhio alle previsioni del tempo in vista di quello che potrebbe rappresentare il momento decisivo della corsa rosa in questa sua inedita edizione autunnale Per ovvie ...

