La bomba Mes è pronta ad esplodere e (forse) a mandare in frantumi la maggioranza giallo-rossa. Ad innescarla il nuovo libro di Bruno Vespa – Perché l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid) -. Il giornalista riferisce le parole pronunciate da Conte in merito all'utilizzo dei 36 miliardi del fondo salva-Stati: «Non ho mai escluso l'accesso». Un ipse dixit che prefigura una mezza marcia indietro del premier su uno dei temi più divaricanti all'interno del governo. Infatti, se il Pd lo vuole, il M5S lo respinge. E quindi non stupisce l'allarme risuonato dalle parti di Di Maio dopo che le agenzie di stampa sfornavano le anticipazioni del libro del conduttore di Porta a ...

SecolodItalia1 : Mes, mezza marcia indietro di Conte: «Mai escluso l’accesso». È allarme rosso tra i 5Stelle - LELLA663023131 : @beppe_grillo bisogna tenere duro meglio niente che il MES! Na tragedia per chi ha pagato onestamente le tasse mantenendo mezza Italia ! - LELLA663023131 : @nzingaretti usate il MES e mi fate pentire di essere stata in Italia tutta la vita pagando letasse per mezza italia e vostro mantenimento! - CosimoFilannino : @AlbertoLetizia2 Rassegnazione mezza sconfitta... Chi sostiene il MES, non tiri i remi in barca. - Mariang15709842 : RT @luigivanti: Quindi anche il PdC ha ammesso che il Mes è’ una mezza fregatura (anche senza il mezza). Ma allora chi come Borghi, Bagnai,… -