Mediaset scorpora il ramo di attività Mediashopping

(Di martedì 20 ottobre 2020) Prosegue la dismissione di attività non strategiche da parte di. Davanti al notaio Filippo Laurini, il CFO del gruppo Marco Giordani, nella sua qualità di ad di Reti Televisive Italiane (Rti), ha chiesto di deliberare un conferimento did’azienda. Lo riporta MF-Milano Finanza, spiegando che Rti ha trasferito alla controllata e neocostituita… L'articoloildi attivitàè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rti ha trasferito alla controllata e neocostituita Mediashopping srl il ramo d'azienda consistente in un database di 330 mila clienti.