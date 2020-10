Masters 1000 Parigi Bercy, Rafael Nadal conferma la sua presenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Rafael Nadal conferma la propria partecipazione al torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. Il fresco vincitore del Roland Garros 2020 ha deciso di saltare il torneo di Vienna (lo hanno confermato gli organizzatori), ma sarà presente al torneo Parigino in programma dal 2 all’8 novembre e nella sua programmazione ci sono anche le Finals di Londra, le ultime che si disputeranno nella capitale inglese prima dell’approdo a Torino. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020)la propria partecipazione al torneodi. Il fresco vincitore del Roland Garros 2020 ha deciso di saltare il torneo di Vienna (lo hannoto gli organizzatori), ma sarà presente al torneono in programma dal 2 all’8 novembre e nella sua programmazione ci sono anche le Finals di Londra, le ultime che si disputeranno nella capitale inglese prima dell’approdo a Torino.

