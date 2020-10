LIVE #RadioMediagol: biglietti stadio troppo cari o prezzo giusto? In diretta alle 15.00 (Di martedì 20 ottobre 2020) Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.itOggi parleremo della polemica sul costo dei biglietti per lo stadio. A PALERMO 35 E 40 EURO PER 1000 biglietti, IN VENDITA SOLO GRADINATA E TRIBUNA: I TIFOSI FANNO BENE A LAMENTARSI? Seguiteci su #RadioMediagol alle 15.00 su Facebook e sugli altri nostri social.Lasciate i vostri commenti e diteci cosa ne pensate.Clicca qui:https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/1264810850554408/https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/1264810850554408/embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/1264810850554408/" Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.itOggi parleremo della polemica sul costo deiper lo. A PALERMO 35 E 40 EURO PER 1000, IN VENDITA SOLO GRADINATA E TRIBUNA: I TIFOSI FANNO BENE A LAMENTARSI? Seguiteci su15.00 su Facebook e sugli altri nostri social.Lasciate i vostri commenti e diteci cosa ne pensate.Clicca qui:https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/1264810850554408/https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/1264810850554408/embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/1264810850554408/"

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : LIVE #RadioMediagol ATP Colonia: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Jannik Sinner (LIVE) LiveTennis.it