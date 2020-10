Lite finisce nel sangue per un debito non pagato | 20enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È finito in manette Michele Ortone,di Pianura già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli in esecuzione di un decreto di un fermo di indiziato di delitto emesso dall’Autorità Giudiziaria partenopea, che ha concordato con le risultanze investigative dell’Arma. Ortone è ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio e rapina, reati commessi ai danni di Salvatore Spagnuolo il 12 ottobre scorso. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, Spagnuolo avrebbe contestato ad Ortone uninsoluto di 50 euro, relativo ad un corrispettivo pattuito per il prestito di una carta prepagata. Ilè stato tradotto al carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.