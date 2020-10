Lega Serie B: si è parlato di VAR e diritti tv. Le ultime (Di martedì 20 ottobre 2020) Consiglio direttivo della Lega Serie B: si è discusso di VAR e linee guida per i diritti televisivi. Il comunicato ufficiale «Consiglio direttivo di Lega Serie B svolto in teleconferenza che ha impegnato tutta la giornata di oggi con diversi e importanti temi di carattere economico, organizzativo, sportivo e relativo ai diritti audiovisivi. Ratificato il regolamento relativo alla gestione delle gare, e agli eventuali rinvii, nei casi di positività Covid emanato in via d’urgenza la scorsa settimana dal presidente della Mauro Balata. Si è affrontata, quindi, la questione diritti televisivi, definendo il testo delle linee guida per il prossimo triennio 2021-2024 da portare ora alla prossima Assemblea per la discussione e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Consiglio direttivo dellaB: si è discusso di VAR e linee guida per itelevisivi. Il comunicato ufficiale «Consiglio direttivo diB svolto in teleconferenza che ha impegnato tutta la giornata di oggi con diversi e importanti temi di carattere economico, organizzativo, sportivo e relativo aiaudiovisivi. Ratificato il regolamento relativo alla gestione delle gare, e agli eventuali rinvii, nei casi di positività Covid emanato in via d’urgenza la scorsa settimana dal presidente della Mauro Balata. Si è affrontata, quindi, la questionetelevisivi, definendo il testo delle linee guida per il prossimo triennio 2021-2024 da portare ora alla prossima Assemblea per la discussione e ...

SerieA : Quarta giornata di #SerieATIM: comanda il @acmilan, insegue il @SassuoloUS. 4???? Segui l’App ufficiale di Lega Ser… - SerieA : Si è conclusa la quarta giornata di campionato. Resta aggiornato e non perderti nessuna news. Scarica l’App ufficia… - SerieA : Ha raccontato per anni con garbo e stile lo sport. Lega Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianfranco De Laurentiis. - Demerzel6 : @MatteoPedrosi Non mi invento nulla, sei tu che fai l'equilibrista per non dire che Giampaolo è una sciagura, Cairo… - apetrazzuolo : SERIE B - Direttivo Lega di B: ecco le regole sui rinvii per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Lega Serie A: il presidente Dal Pino sta bene, tampone negativo TUTTO mercato WEB Lega Serie B: si è parlato di VAR e diritti tv. Le ultime

Consiglio direttivo della Lega Serie B: si è discusso di VAR e linee guida per i diritti televisivi. Il comunicato ufficiale «Consiglio direttivo di Lega Serie B svolto in teleconferenza che ha ...

Spadafora: "Non so se Serie A arriva in fondo"

Sport - Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C". Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, si esprime così rispondendo alle domande di Myrta Merlino, ...

Consiglio direttivo della Lega Serie B: si è discusso di VAR e linee guida per i diritti televisivi. Il comunicato ufficiale «Consiglio direttivo di Lega Serie B svolto in teleconferenza che ha ...Sport - Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C". Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, si esprime così rispondendo alle domande di Myrta Merlino, ...