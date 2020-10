Lazio-Borussia Dortmund oggi in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico la Lazio torna sul grande palcoscenico d’Europa e affronta il Borussia Dortmund nella prima giornata del gruppo F di Champions League 2020/2021. La squadra di Simone Inzaghi si trova subito all’impegno più ostico di un girone non impossibile per i suoi ragazzi che contro Brugge e Zenit San Pietroburgo possono provare a giocarsi l’accesso agli ottavi di finale. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre su Sky Sport Uno e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in chiaro. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico latorna sul grande palcoscenico d’Europa e affronta ilnella prima giornata del gruppo F di. La squadra di Simone Inzaghi si trova subito all’impegno più ostico di un girone non impossibile per i suoi ragazzi che contro Brugge e Zenit San Pietroburgo possono provare a giocarsi l’accesso agli ottavi di finale. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre su Sky Sport Uno e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in

