La Gregoraci scoppia a piangere di fronte a Pretelli | “Ci sono certe cose che non puoi capire”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Per la prima volta Elisabettava in difficoltà nella sua avventura al Grande Fratello Vip 5. Messa all’angolo da Alfonso Signorini e Antonella Elia nella puntata di ieri sera, in cui ha ammesso che i colpetti sul petto siano un segnale a un gruppo di amici al di fuori della casa, laè finita in nomination e si è vista lasciata sola da Pierpaolo, dopo che quest’ultimo ha saputo in diretta che la ragazza per cui aveva preso una cotta in realtà avesse una persona speciale fuori dalla casa. Ma parliamo di chi zittisce Antonella?Che forse forse è proprio Signorini?NCS RAGA, NON LO SA FARE. #GFVIP pic.twitter.com/qsPZQwFC6r — MementoMoro (@MementoMoro) October 20, 2020 Nella notte, l’ex velino ha versato lacrime amare, rendendosi conto che anche la sua fosse soltanto una favola, ...