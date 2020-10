La denuncia dell’ex compagno di Miguel Bosè per avere la paternità dei quattro figli (Di martedì 20 ottobre 2020) Miguel Bosè è da sempre molto riservato, della sua vita privata, di un compagno a cui è stato legato tanti anni, si scopre solo adesso che è finita e che lui, Nacho Palau, chiede la paternità di tutti e quattro i figli. quattro bambini tutti di nove anni, nati da due gravidanze surrogate. I gemelli vivono in Messico con Miguel Bosè, gli altri due figli sono rimasti in Spagna con l’ex compagno, lo scultore Palau. La separazione tra Miguel e Nacho risale già a due anni fa ma l’ex del cantante chiede che i quattro ragazzi possano vivere insieme, crescere insieme, come erano abituati prima che la famiglia si dividesse. Ovviamente i fratelli separati non sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 ottobre 2020)Bosè è da sempre molto riservato, della sua vita privata, di una cui è stato legato tanti anni, si scopre solo adesso che è finita e che lui, Nacho Palau, chiede la paternità di tutti ebambini tutti di nove anni, nati da due gravidanze surrogate. I gemelli vivono in Messico conBosè, gli altri duesono rimasti in Spagna con l’ex, lo scultore Palau. La separazione trae Nacho risale già a due anni fa ma l’ex del cantante chiede che iragazzi possano vivere insieme, crescere insieme, come erano abituati prima che la famiglia si dividesse. Ovviamente i fratelli separati non sono ...

