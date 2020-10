Irlanda, primo paese UE ad imporre un nuovo lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Irlanda è il primo paese dell’Unione Europea ad introdurre un nuovo lockdown dalla mezzanotte di mercoledì 21. Le scuole rimarranno aperte nuovo lockdown in Irlanda. Questo l’annuncio fatto dal primo ministro Micheál Martin. La decisione è stata presa dopo che il National Public Health Emergency Team, ente deputato all’analisi dei dati epidemiologici, aveva inviato una lettera al governo manifestando le sue preoccupazioni. Il primo ministro ha spiegato che, per contenere l’enorme ondata di nuovi positivi, è necessario un periodo di chiusura di sei settimane. Il nuovo lockdown, rassicura il governo, si è posto come ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) L’è ildell’Unione Europea ad introdurre undalla mezzanotte di mercoledì 21. Le scuole rimarranno apertein. Questo l’annuncio fatto dalministro Micheál Martin. La decisione è stata presa dopo che il National Public Health Emergency Team, ente deputato all’analisi dei dati epidemiologici, aveva inviato una lettera al governo manifestando le sue preoccupazioni. Ilministro ha spiegato che, per contenere l’enorme ondata di nuovi positivi, è necessario un periodo di chiusura di sei settimane. Il, rassicura il governo, si è posto come ...

