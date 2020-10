In Piemonte il sistema di contact tracing è bloccato: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 20 ottobre 2020) Abbiamo visto come in tutta Italia il tracciamento dei contatti stia completamente fallendo e questo fallimento è uno dei principali fattori che portano al dilagare del virus in questa seconda ondata. Si puntava proprio sulla capacità di individuare subito i mini-focolai provocati tra i contatti di un positivo per arginare il virus e fare in modo che l’eventuale seconda ondata fosse meno grave della prima, invece, almeno per numero di contagi, la situazione è addirittura peggiorata e man mano stanno aumentando anche i numeri di ricoveri e di decessi. Alcune regioni sono nei guai con i numeri di posti rimasti disponibili in terapia intensiva (come sta succedendo in Campania), e quanto sia grave la situazione lo ha spiegato ieri il direttore sanitario dell’ATS Milano, Vittorio Demicheli, che ha detto chiaramente che non si riesce a ... Leggi su blogo (Di martedì 20 ottobre 2020) Abbiamo visto come in tutta Italia il tracciamento dei contatti stia completamente fallendo e questo fallimento è uno dei principali fattori che portano al dilagare del virus in questa seconda ondata. Si puntava proprio sulla capacità di individuare subito i mini-focolai provocati tra i contatti di un positivo per arginare il virus e fare in modo che l’eventuale seconda ondata fosse meno grave della prima, invece, almeno per numero di contagi, la situazione è addirittura peggiorata e man mano stanno aumentando anche i numeri di ricoveri e di decessi. Alcune regioni sono nei guai con i numeri di posti rimasti disponibili in terapia intensiva (come stain Campania), e quanto sia grave la situazione lo ha spiegato ieri il direttore sanitario dell’ATS Milano, Vittorio Demicheli, che ha detto chiaramente che non si riesce a ...

In Piemonte, ad esempio, dove l’assessore alla Sanità in un’intervista a La Repubblica ha fatto sapere di aver “sospeso il sistema del contact tracing per alleggerire la pressione sui laboratori”. Lo ...

In Piemonte, ad esempio, dove l'assessore alla Sanità in un'intervista a La Repubblica ha fatto sapere di aver "sospeso il sistema del contact tracing per alleggerire la pressione sui laboratori".