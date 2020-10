Immobile-show | vendetta servita | Lazio da urlo | Dortmund ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Un'impresa per scacciare i brutti pensieri e le delusioni post lockdown. Per rinascere dopo il brutto avvio di stagione e per urlare al mondo di non essersi presentata in Europa per far da comparsa. E' dolcissimo il ritorno dellain Champions League. Nella notte dell'Olimpico i biancocelesti stendono 3-1 il Borussia, la rivale più forte del girone, facendo dimenticare in 90 minuti magistrali la pessima figura rimediata solo tre giorni prima a Genova contro la Sampdoria. La reazione d'orgoglio dellacoincide con la gustosa '' dell'ex Ciro, che in Germania non ha lasciato un buon ricordo ma che nella capitale continua a far faville. Il gol iniziale e l'assist per il 3-1 di Akpa Akpro che ha chiuso il match sono giocate risultate determinanti e decisive. ...