Il New Yorker ha sospeso il suo collaboratore Jeffrey Toobin perché si sarebbe masturbato durante una diretta Zoom

Il settimanale statunitense New Yorker ha sospeso Jeffrey Toobin, suo analista giuridico e commentatore, in attesa di chiarire l'accusa nei suoi confronti di essersi masturbato durante una chiamata di lavoro su Zoom, la popolare app per le videoconferenze, all'inizio di ottobre.

Si è spogliato completamente su Zoom pensando di aver chiuso il video. Per questo il New Yorker ha sospeso il suo commentatore legale Jeffrey Toobin. «Ho fatto un errore imbarazzante ...

Si è spogliato completamente su Zoom pensando di aver chiuso il video. Per questo il New Yorker ha sospeso il suo commentatore legale Jeffrey Toobin. «Ho fatto un errore imbarazzante ...