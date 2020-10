Il Covid non frena l’export di pasta italiana, +30% in 7 mesi (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri (+3% sui primi 8 mesi del 2019), per un valore di 29,4 miliardi di euro.I dati per comparto, disponibili solo per i primi sette mesi dell’anno, evidenziano una crescita a doppia cifra per la pasta, con un +30% rispetto al periodo gennaio – luglio 2019. Secondo le elaborazioni dell’ISMEA sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell’emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni di pasta non hanno infatti accusato grossi contraccolpi, a fronte di flessioni anche significative registrate dagli altri comparti nei mesi di aprile e, in particolare, di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri (+3% sui primi 8del 2019), per un valore di 29,4 miliardi di euro.I dati per comparto, disponibili solo per i primi settedell’anno, evidenziano una crescita a doppia cifra per la, con unrispetto al periodo gennaio – luglio 2019. Secondo le elaborazioni dell’ISMEA sui dati Istat, anche neipiù critici dell’emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni dinon hanno infatti accusato grossi contraccolpi, a fronte di flessioni anche significative registrate dagli altri comparti neidi aprile e, in particolare, di ...

RobertoBurioni : Chiunque vi comunichi in questo momento una data di inizio per la vaccinazione contro Covid-19 vi sta prendendo in… - lorepregliasco : 17 regioni su 20 hanno oggi più persone ricoverate COVID dell'11 marzo (giorno del lockdown). 12 regioni su 20 han… - OttoemezzoTW : #LilliGruber: 'Per tutta la settimana condurrò #ottoemezzo da casa perché un mio collaboratore ha il #covid. Ieri h… - LeSamoura3 : RT @IlPrimatoN: Oltre il terrorismo mediatico, un po' di numeri veri. Solo il 3,6% dei deceduti non aveva altre patologie e solo l'1% aveva… - francescatotolo : RT @francescatotolo: Oltre il terrorismo mediatico, un po' di numeri veri. Solo il 3,6% dei deceduti non aveva altre patologie e solo l'1%… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, lo scienziato britannico: «Il vaccino non basterà, il virus diventerà come un'influenza stagionale» Il Messaggero Coronavirus: Fdi, 'perplessità su Regione Lombardia'

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia ha diverse perplessità sulle proposte uscite ieri dalla riunione in Regione sulle misure di ...

Non profit. Il lavoro continua a crescere, ma non come prima

Gli ultimi dati forniti dall’Istat fanno il punto soltanto fino al 2018 e mostrano ritmi di crescita rallentati per quanto riguarda l’incremento dei dipendenti del settore. È il Nord Est a guidare la ...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia ha diverse perplessità sulle proposte uscite ieri dalla riunione in Regione sulle misure di ...Gli ultimi dati forniti dall’Istat fanno il punto soltanto fino al 2018 e mostrano ritmi di crescita rallentati per quanto riguarda l’incremento dei dipendenti del settore. È il Nord Est a guidare la ...