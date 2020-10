Giuseppe Conte, scoppia il giallo dell’orologio in diretta: tutto registrato? (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica 18 ottobre si è svolta in diretta la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che ha illustrato il nuovo DPCM. Nonostante l’orario preannunciato, però, la diretta è iniziata solo alle 21.30. Ma i telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio singolare che alimenta le teorie complottiste di ogni tipo e che riguarda l’orologio indossato dal premier. Il giallo dell’orologio di Giuseppe Conte fa il giro del web L’ultima conferenza indetta dal premier Giuseppe Conte si è svolta domenica 18 ottobre. A causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da coronavirus, infatti, il Governo ha deciso di varare un nuovo DPCM. Il Contenuto ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica 18 ottobre si è svolta inla conferenza stampa del premier, che ha illustrato il nuovo DPCM. Nonostante l’orario preannunciato, però, laè iniziata solo alle 21.30. Ma i telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio singolare che alimenta le teorie complottiste di ogni tipo e che riguarda l’orologio indossato dal premier. Ildell’orologio difa il giro del web L’ultima conferenza indetta dal premiersi è svolta domenica 18 ottobre. A causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da coronavirus, infatti, il Governo ha deciso di varare un nuovo DPCM. Ilnuto ...

