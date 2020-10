Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Domani salite interessanti. Se capita la giornata buona bisogna provarci” (Di martedì 20 ottobre 2020) Vincenzo Nibali è parso pimpante nel finale della tappa odierna al Giro d’Italia 2020. Lo Squalo si è messo a ruota dell’olandese Wilco Kelderman e ha lasciato sfogare la maglia rosa Joao Almeida, capace di guadagnare un paio di secondi sugli avversari diretti per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il siciliano ora occupa il settimo posto in classifica generale a 3’31” dal portoghese, ma non tutto sembra ancora perduto. Il capitano della Trek-Segafredo ha parlato ai microfoni della Rai al termine della 16ma frazione, che proponeva la scalata del Monte di Ragogna per tre volte nel finale: “È difficile. Gli altri hanno sicuramente qualcosina in più. Oggi era un arrivo da stare lì davanti molto attenti. Ero sulla ruota di Kelderman, ho ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020)è parso pimpante nel finale della tappa odierna ald’Italia. Lo Squalo si è messo a ruota dell’olandese Wilco Kelderman e ha lasciato sfogare la maglia rosa Joao Almeida, capace di guadagnare un paio di secondi sugli avversari diretti per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il siciliano ora occupa il settimo posto in classifica generale a 3’31” dal portoghese, ma non tutto sembra ancora perduto. Ilno della Trek-Segafredo ha parlato ai microfoni della Rai al termine della 16ma frazione, che proponeva la scalata del Monte di Ragogna per tre volte nel finale: “È difficile. Gli altri hanno sicuramente qualcosina in più. Oggi era un arrivo da stare lì davanti molto attenti. Ero sulla ruota di Kelderman, ho ...

