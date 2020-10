Giro d’Italia 2020, Tratnik: “Vittoria speciale, giornata perfetta” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ho bisogno di tempo per rendermi conto della vittoria, l’ho fatto in modo speciale perché sono partito da parecchio lontano. Non avrei mai creduto di potercela fare: di solito ho bisogno di aiutare il mio capitano, ma oggi è stato tutto perfetto”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Jan Tratnik, corridore sloveno della Bahrain-McLaren, vincitore della sedicesima tappa del Giro d’Italia con arrivo a San Daniele del Friuli. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ho bisogno di tempo per rendermi conto della vittoria, l’ho fatto in modoperché sono partito da parecchio lontano. Non avrei mai creduto di potercela fare: di solito ho bisogno di aiutare il mio capitano, ma oggi è stato tutto perfetto”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Jan, corridore sloveno della Bahrain-McLaren, vincitore della sedicesima tappa deld’Italia con arrivo a San Daniele del Friuli.

