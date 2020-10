F1, Toto Wolff: “Verstappen non è un’opzione per la Mercedes. Russell e Ocon prime scelte in caso di ricambio generazionale” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il futuro prossimo di Max Verstappen non sarà in Mercedes. La chiusura arriva direttamente da Toto Wolff, team principal delle Frecce Nere, che ha ribadito la sua soddisfazione per l’attuale line-up escludendo in ogni caso l’ipotesi di ingaggiare l’olandese della Red Bull per sostituire uno tra Lewis Hamilton (quando si ritirerà) o Valtteri Bottas. Il 48enne manager austriaco deve ancora trovare un accordo con Hamilton per il rinnovo di contratto (che scade a fine 2020), anche perché il britannico sei volte campione del mondo non sembra intenzionato a lasciare la Formula 1 per il momento. “Verstappen è un pilota molto impegnato con la Red Bull e, quindi, non è un’opzione per la Mercedes – ha detto Toto ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Il futuro prossimo di Max Verstappen non sarà in. La chiusura arriva direttamente da, team principal delle Frecce Nere, che ha ribadito la sua soddisfazione per l’attuale line-up escludendo in ognil’ipotesi di ingaggiare l’olandese della Red Bull per sostituire uno tra Lewis Hamilton (quando si ritirerà) o Valtteri Bottas. Il 48enne manager austriaco deve ancora trovare un accordo con Hamilton per il rinnovo di contratto (che scade a fine 2020), anche perché il britannico sei volte campione del mondo non sembra intenzionato a lasciare la Formula 1 per il momento. “Verstappen è un pilota molto impegnato con la Red Bull e, quindi, non è un’opzione per la– ha detto...

