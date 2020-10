Dopo Fedez ecco Chiara Ferragni: «Mettete la mascherina, la responsabilità è di ognuno di noi» – Il video (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Dopo Fedez, che aveva risposto ieri, anche Chiara Ferragni ha risposto alla “chiamata” del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando su Instagram una serie di stories volte a sensibilizzare i più giovani sulla necessità di indossare la mascherina contro il Coronavirus. «Un piccolo gesto che fa davvero la differenza», ha detto l’influencer, «adesso in Italia siamo in una situazione molto delicata e questo gesto può evitare lo scenario peggiore che abbiamo tutti sperimentato sulla nostra pelle, quello di un lockdown». video: Chiara Ferragni / Instagram Leggi anche: I numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Resta ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo), che aveva risposto ieri, ancheha risposto alla “chiamata” del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando su Instagram una serie di stories volte a sensibilizzare i più giovani sulla necessità di indossare lacontro il Coronavirus. «Un piccolo gesto che fa davvero la differenza», ha detto l’influencer, «adesso in Italia siamo in una situazione molto delicata e questo gesto può evitare lo scenario peggiore che abbiamo tutti sperimentato sulla nostra pelle, quello di un lockdown»./ Instagram Leggi anche: I numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Resta ...

Indossare la mascherina può fare la differenza. Parola di Chiara Ferragni, il cui appello social segue quello del marito Fedez. Fedez aveva raccontato su Instagram di aver ricevuto una telefonata dal

Indossare la mascherina può fare la differenza. Parola di Chiara Ferragni, il cui appello social segue quello del marito Fedez. Fedez aveva raccontato su Instagram di aver ricevuto una telefonata dal