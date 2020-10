DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: a 25 km dal traguardo il gruppo è compatto (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 17.08 I corridori stanno affrontando la penultima asperità di giornata l’Alto de Elgeta: 6,2 km al 5,2%. 17.06 Ritmo forsennato del gruppo che quando mancano 20 km al traguardo. 17.03 Astana Pro Team, Ineos Grenadiers e Groupaama FDJ in testa al gruppo a fare il ritmo. 17.00 Quentin Jauregu ripreso! A 25 km dal traguardo gruppo compatto. 16.57 Quentin Jauregu non si arrende e allunga con l’obiettivo di vincere il premio della combattività. Il transalpino è rimasto da solo in fuga. 16.54 Sale in testa al gruppo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 17.08 I corridori stanno affrontando la penultima asperità di giornata l’Alto de Elgeta: 6,2 km al 5,2%. 17.06 Ritmo forsennato delche quando mancano 20 km al. 17.03 Astana Pro Team, Ineos Grenadiers e Groupaama FDJ in testa ala fare il ritmo. 17.00 Quentin Jauregu ripreso! A 25 km dal. 16.57 Quentin Jauregu non si arrende e allunga con l’obiettivo di vincere il premio della combattività. Il transalpino è rimasto da solo in fuga. 16.54 Sale in testa al...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 Irun-Arrate Eibar in DIRETTA: si avvicina il primo GPM di giornata - #Vuelta #España… - Direttaofficial : ?? Ultima settimana del Giro d'Italia ???? ?? Prima settimana della Vuelta di Spagna ???? Il ciclismo è live su #Diretta - simonesalvador : #Vuelta España 2020 – Esclusiva Eurosport. Per la prima settimana, in sovrapposizione col #Giro, ci sarà la 'Dirett… - sportface2016 : #Vuelta 2020, tutto pronto per la corsa spagnola: ecco tutte le informazioni per seguire le 18 tappe -