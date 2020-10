Coronavirus in Umbria | la mappa al 20 ottobre | tutti i dati comune per comune

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,8% Regioni con i… - Lalla702 : @anna_sorbi @TerreImpervie - infoitinterno : Coronavirus: 194 nuovi casi e 24 ricoveri in più in Umbria nell'ultimo giorno - VivereOrvieto : Coronavirus Umbria, i ricoverati: uno è di Ficulle. I numeri di ospedali e pazienti - vivereperugia : Coronavirus Umbria, i ricoverati: aumentano quelli da Perugia e Magione, un dimesso di Passignano. I numeri di ospe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Umbria

A rischio in Italia per questa nuova ondata di coronavirus e per la carenza di posti letto nelle terapie intensive, ci sono anche la Liguria, la Campania, la Sardegna, la Valle d’Aosta, l’Umbria, ...ORVIETO – Martedì 20 ottobre il sindaco Roberta Tardani ha ricevuto comunicazione dal Distretto sanitario di Orvieto della Usl Umbria ...