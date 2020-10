Coronavirus, al via le prenotazioni on line dei tamponi drive in nel Lazio (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio ha annunciato che parte oggi, 20 ottobre 2020, la sperimentazione del Sistema di prenotazione online dei tamponi drive in: dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, il tampone in uno dei seguenti drive in della Regione Lazio: Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354; Asl Roma 3: Ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Puoi prenotare il tampone su: https://prenota-drive.regione.Lazio.it/main/home In caso ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Unità di Crisi COVID-19 della Regioneha annunciato che parte oggi, 20 ottobre 2020, la sperimentazione del Sistema di prenotazione ondeiin: dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, il tampone in uno dei seguentiin della Regione: Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354; Asl Roma 3: Ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Puoi prenotare il tampone su: https://prenota-.regione..it/main/home In caso ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via CORONAVIRUS: AL VIA SPERIMENTAZIONE PRENOTAZIONE DRIVE-IN PER TAMPONI Regione Lazio Coronavirus. Tamponi Drive-in come prenotare on line. L'elenco completo dei Drive in nella capitale per fare i tamponi

Da inizio mese, infatti, è stato attivato anche il drive-in presso Presidio sanitario di via di Torre Spaccata 157 per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, riservati agli ...

