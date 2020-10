Coprifuoco, le linee guida del Viminale: vie e piazze anche a numero chiuso, stop dopo intese sindaci-prefetti (Di martedì 20 ottobre 2020) La chiusura di vie e piazze in funzione anti-assembramenti potrà essere decisa anche solo per determinati giorni della settimana. Quanto ai controlli per il rispetto delle misure scelte... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) La chiusura di vie ein funzione anti-assembramenti potrà essere decisasolo per determinati giorni della settimana. Quanto ai controlli per il rispetto delle misure scelte...

La chiusura di vie e piazze in funzione anti-assembramenti potrà essere decisa anche solo per determinati giorni della settimana. Quanto ai controlli per il rispetto delle misure scelte saranno i ...

