Conte | Il Governo durerà fino a fine legislatura

AGI - "Il Governo durerà fino al 2023, fino alla fine della legislatura". Lo ribadisce il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che conferma la volontà di attendere "gli Stati generali di M5s" per avviare il confronto all'interno della maggioranza. Nella maggioranza - aggiunge Conte - "ci sarà questo confronto perché è giusto mettere a fuoco le priorità delle varie forze politiche anche in vista di un arco di Governo fino al 2023 a fine legislatura. E' evidente che un momento di confronto serve. Adesso non è che ci manca l'impegno, ma è giusto creare quanto prima un'occasione di ..."

C’era chi temeva che il Governo chiudesse di nuovo parchi, giardini pubblici e aree gioco per bambini. E invece, nell’ultimo Dpcm del 18 ottobre, il premier Conte e la sua squadra hanno optato per un ...

Luigi Di Maio: "No al rimpasto, subito un cronoprogramma"

Ministro Di Maio, il presidente Conte domenica sembrava avesse chiuso all’utilizzo del Mes, ieri ha spiegato che ne riparlerete a novembre. E’ possibile che da mesi il governo non riesca a prendere ...

