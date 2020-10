Chiara Ferragni e Fedez: il video per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina (Di martedì 20 ottobre 2020) Fedez, ieri pomeriggio, ha registrato una serie di Instagram Stories, dopo aver ricevuto la telefonata del Premier, Giuseppe Conte. Il cantautore, infatti, è stato scelto come testimonial, assieme alla moglie, per sensibilizzare i propri followers sull’uso della mascherina per arginare la diffusione del Coronavirus: Fedez e Chiara Ferragni celebrano il secondo anniversario di matrimonio su Instagram (foto) “Ci ha telefonato Conte, ci ha chiesto aiuto. Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. Ci è stato chiesto un aiuto per ... Leggi su gossipblog (Di martedì 20 ottobre 2020), ieri pomeriggio, ha registrato una serie di Instagram Stories, dopo aver ricevuto la telefonata del Premier, Giuseppe Conte. Il cantautore, infatti, è stato scelto come testimonial, assieme alla moglie, peri propri followers sull’usoper arginare la diffusione del Coronavirus:celebrano il secondo anniversario di matrimonio su Instagram (foto) “Ci ha telefonato Conte, ci ha chiesto aiuto. Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. Ci è stato chiesto un aiuto per ...

