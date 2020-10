Cgil, svolta rosa a Lodi dopo 125 anni (Di martedì 20 ottobre 2020) Lodi, 20 ottobre 2020 - Passaggio del testimone , ieri mattina, alla Camera del lavoro, dove Eliana Schiadà, 49 anni, è subentrata a Franco Stasi al vertice della segreteria generale. "È la prima ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ottobre 2020 - Passaggio del testimone , ieri mattina, alla Camera del lavoro, dove Eliana Schiadà, 49, è subentrata a Franco Stasi al vertice della segreteria generale. "È la prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Cgil svolta Cgil, svolta rosa a Lodi dopo 125 anni Il Giorno Coronavirus, i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria fanno i conti col Covid: primo caso di positività al distaccamento di Bianco

I Vigili del Fuoco di Reggio Calabria fanno i conti col Covid: primo caso di positività al distaccamento di Bianco. La FP CGIL chiede i tamponi per tutti e maggior sicurezza per gli operatori nella tr ...

Tvn, Cgil: “L’araba fenice è di nuovo costretta a ripensare se stessa”

“L’araba fenice è di nuovo costretta a ripensare se stessa”. È uno dei passaggi di un lungo comunicato della Cgil in merito al futuro deklla centrale di Torre Valdaliga Nord. Secono l ...

