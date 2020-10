Casasco “Assurdo aver bloccato l'attività giovanile nello sport” (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' assolutamente non condivisibile e addirittura assurdo che l'Italia, su indicazione di parte del Cts, probabilmente non conoscendo l'organizzazione sportiva, sia salita sul podio dell'assurdo per aver bloccato esclusivamente tutta l'attività giovanile nello sport. Scuola e sport giovanile devono essere allineati. Abbiamo inventato il lockdown dello sport giovanile”. Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, si esprime negativamente sulla parte dell'ultimo Dpcm che riguarda lo sport, anche se dall'altro lato “mi fa piacere che parte dell'attività sportiva organizzata, come quella delle Federazioni, Enti di Promozione e Discipline Associate, che ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' assolutamente non condivisibile e addirittura assurdo che l'Italia, su indicazione di parte del Cts, probabilmente non conoscendo l'organizzazione sportiva, sia salita sul podio dell'assurdo peresclusivamente tutta l'sport. Scuola e sportdevono essere allineati. Abbiamo inventato il lockdown dello sport”. Maurizio, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, si esprime negativamente sulla parte dell'ultimo Dpcm che riguarda lo sport, anche se dall'altro lato “mi fa piacere che parte dell'; sportiva organizzata, come quella delle Federazioni, Enti di Promozione e Discipline Associate, che ...

