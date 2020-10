Cacciato di casa perché gay | “mamma ti prego fammi tornare | voglio solo amare”

Leggi su chenews

(Di martedì 20 ottobre 2020) Manuel,diin provincia di Palermo perché gay, lui vorrebbe tornarvi, la madre non sente ragioni. Manuel (Fonte foto: web)Fanpage, è riuscita tramite la propria redazione, a intercettare Manuel, quarantenne palermitano ed omosessuale. Questo ragazzo, fa luce su un problema che vivono in tantissimi, ancora oggi in Italia: la famiglia non lo accettaperché gay. Dapprima la paura di essere scoperto, i silenzi, di un ragazzo che in gioventù valutava quelle che in Italia sono ancora viste come paure, quelle di ritrovarsi un gay in. Nemmeno ci fosse qualcosa di male, pregiudicasse la persona, ma Manuel in fondo, aveva ragione e lo ha scoperto sulla sua pelle. Il quarantenne di Monreale, confessa che al momento di averlo detto a, la ...