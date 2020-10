Biodigestore, Maglione: “Consiglieri regionali e altri enti dicano no, come l’ASI” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla questione ‘Biodigestore‘, dopo il parere negativo espresso dal Comitato Direttivo dell’Asi, a intervenire è il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasquale Maglione. Che scrive: “Apprendo con piacere che il presidente del Consorzio ASI di Benevento Luigi Barone esprimerà formalmente agli uffici regionali competenti, il proprio parere contrario rispetto alla realizzazione del Biodigestore e del termovalorizzatore a Ponte Valentino. Le perplessità di chi si diceva contrario al progetto, in primis il M5S, sono state purtroppo confermate dalle rilevazioni dello studio del professor Francesco Pepe, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio, a cui va il nostro ringraziamento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla questione ‘‘, dopo il parere negativo espresso dal Comitato Direttivo dell’Asi, a intervenire è il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasquale. Che scrive: “Apprendo con piacere che il presidente del Consorzio ASI di Benevento Luigi Barone esprimerà formalmente agli ufficicompet, il proprio parere contrario rispetto alla realizzazione dele del termovalorizzatore a Ponte Valno. Le perplessità di chi si diceva contrario al progetto, in primis il M5S, sono state purtroppo confermate dalle rilevazioni dello studio del professor Francesco Pepe, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio, a cui va il nostro ringraziamento ...

