Atletico Madrid, Simeone: “Il Bayern è una potenza di fuoco, ma noi vogliamo migliorarci” (Di martedì 20 ottobre 2020) L'Atletico Madrid di Simeone è pronto a tornare in campo in Champions League dopo una prima giornata carica di emozioni, domani gli spagnoli sfideranno i campioni in carica del Bayern Monaco. Il Cholo Simeone ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida europea.LE PAROLE DI Simeonecaption id="attachment 708497" align="alignnone" width="600" Simeone, Getty Images/caption"Siamo sulla strada giusta e domani affronteremo un avversario molto importante - ha dichiarato Simeone. È la terza volta che giochiamo contro il Bayern dal 2016 ed è sempre emozionante, dinanzi a una potenza di fuoco del genere dobbiamo difenderci con responsabilità e lavoro, consapevoli che avremo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) L'diè pronto a tornare in campo in Champions League dopo una prima giornata carica di emozioni, domani gli spagnoli sfideranno i campioni in carica delMonaco. Il Choloha parlato in conferenza alla vigilia della sfida europea.LE PAROLE DIcaption id="attachment 708497" align="alignnone" width="600", Getty Images/caption"Siamo sulla strada giusta e domani affronteremo un avversario molto importante - ha dichiarato. È la terza volta che giochiamo contro ildal 2016 ed è sempre emozionante, dinanzi a unadidel genere dobbiamo difenderci con responsabilità e lavoro, consapevoli che avremo ...

ItaSportPress : Atletico Madrid, Simeone: 'Il Bayern è una potenza di fuoco, ma noi vogliamo migliorarci' - - periodicodaily : Bayern Monaco - Atletico Madrid, in Tv e formazioni - PeriodicoDaily Sport #BayrnMonacoAtleticoMadrid - alessmuccioli : RT @JuveThoughts: Alvaro Morata at Chelsea, Atletico and Real Madrid Alvaro Morata at Juventus - 1987_Lorenza : RT @JuveThoughts: Alvaro Morata at Chelsea, Atletico and Real Madrid Alvaro Morata at Juventus - filoferranti : RT @JuveThoughts: Alvaro Morata at Chelsea, Atletico and Real Madrid Alvaro Morata at Juventus -