Atalanta | Freuler |  «Finale PSG? Ho rivisto la partita Testa al Midtjylland»

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Midtjylland. COPENAGHEN – «Era una partita che potevamo vincere, ma alla fine siamo stati eliminati. Le squadre danesi sono tatticamente e fisicamente molto forti. Abbiamo preparato al meglio la sfida, ma vediamo domani in campo». Finale PSG – «Ho rivisto la partita, ma da un certo punto in poi devi guardare in avanti. Oggi siamo qui in Danimarca, domani ci aspetta una partita

