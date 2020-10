Asl Rm 1: ecco a chi si consiglia vaccino contro influenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma- “La vaccinazione antinfluenzale e’ raccomandata quest’anno per tutte le categorie a rischio perche’ e’ sicuramente immunizzante, cioe’ protettiva contro il virus dell’influenza che, se preso in concomitanza con il virus che provoca il Covid-19, sicuramente crea problemi piu’ importanti.” “E questo lo sappiamo perche’ abbiamo degli studi che dimostrano come le infezioni prese contemporaneamente hanno portato pazienti in terapia intensiva, che purtroppo hanno avuto un esito ancora piu’ infausto”. Cosi’ la dottoressa Antonietta Spadea, responsabile vaccinazioni della Asl Roma 1, intervistata dall’agenzia Dire in occasione dell’apertura della campagna antinfluenzale all’Ordine dei medici di Roma. “La ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma- “La vaccinazione antle e’ raccomandata quest’anno per tutte le categorie a rischio perche’ e’ sicuramente immunizzante, cioe’ protettivail virus dell’che, se preso in concomitanza con il virus che provoca il Covid-19, sicuramente crea problemi piu’ importanti.” “E questo lo sappiamo perche’ abbiamo degli studi che dimostrano come le infezioni prese contemporaneamente hanno portato pazienti in terapia intensiva, che purtroppo hanno avuto un esito ancora piu’ infausto”. Cosi’ la dottoressa Antonietta Spadea, responsabile vaccinazioni della Asl Roma 1, intervistata dall’agenzia Dire in occasione dell’apertura della campagna antle all’Ordine dei medici di Roma. “La ...

