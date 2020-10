5G vietato in Svezia, antenne Huawei verranno smontate (Di martedì 20 ottobre 2020) Il 5G è vietato in Svezia, il Paese ha ufficializzato il fatto che la linea dati verrà da ora in poi considerata illegale sul territorio. Continua il dibattito per quanto concerne la linea dati 5G. Sempre più persone temono il fatto che la linea dati possa causare problemi di vario tipo e di vario genere. … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Il 5G èin, il Paese ha ufficializzato il fatto che la linea dati verrà da ora in poi considerata illegale sul territorio. Continua il dibattito per quanto concerne la linea dati 5G. Sempre più persone temono il fatto che la linea dati possa causare problemi di vario tipo e di vario genere. … L'articolo proviene da Inews.it.

MedicalScitech : RT @MedicalScitech: @AFP la Svezia per esempio ha chiuso le scuole per gli over 16, ha vietato i raduni con più di 50 persone e ha chiesto… - mgsammatrice : RT @ganga2410: Vietato in #Svezia il #5G cinesi ! - leone52641 : RT @ganga2410: Vietato in #Svezia il #5G cinesi ! - LauraCarrese : RT @ganga2410: Vietato in #Svezia il #5G cinesi ! - ganga2410 : Vietato in #Svezia il #5G cinesi ! -