VIDEO | Guarito dal coronavirus torna in ospedale a ringraziare i medici (Di lunedì 19 ottobre 2020) BOLOGNA – Quattro lunghi mesi di ricovero, di cui oltre la metà in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Parma. Ma alla fine è riuscito a lasciarsi il covid alle spalle. E oggi Andrea De Lisio è tornato in quello stesso ospedale, insieme alla moglie Barbara, per ringraziare il personale medico e sanitario che gli ha salvato la vita. "Sono stato ricoverato in un momento in cui del virus nessuno sapeva molto– racconta De Lisio, in un messaggio diffuso dalla Regione Emilia-Romagna come testimonianza- e se oggi sono qua lo devo alla competenza e alla tenacia di chi lavora in questo ospedale. Questi reparti sono un fiore all'occhiello per la sanità italiana. Vorrei che arrivasse un messaggio di fiducia e di stima nei confronti di chi ci lavora, spesso nell'ombra e con sacrifici altissimi, e di rispetto delle norme anti-covid dettate dalle nostre autorità".

