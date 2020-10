Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata del 19 ottobre 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Nell’appuntamento di oggi la prima dama ad essere nuovamente sotto osservazione è ancora una volta Gemma. La dama questa volta esce con il cavaliere Biagio. Hanno iniziato una frequentazione che sino ad ora ha fruttato un’esterna ed un bacio appassionante. Il colpo di scena però sarebbe dietro l’angolo, infatti Gemma scoprirà che l’uomo ha incontrato anche un’altra dama, Sabina. Biagio avrebbe raggiunto la donna all’ospedale in occasione della nascita della nipote. Non è tutto, i due sembra abbiano cenato insieme e in un secondo momento Sabina gli avrebbe offerto un caffè a Napoli per poi tornare a Roma la ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 19 ottobre 2020)è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Nell’appuntamento dila prima dama ad essere nuovamente sotto osservazione è ancora una volta Gemma. La dama questa volta esce con il cavaliere Biagio. Hanno iniziato una frequentazione che sino ad ora ha fruttato un’esterna ed un bacio appassionante. Il colpo di scena però sarebbe dietro l’angolo, infatti Gemma scoprirà che l’uomo ha incontrato anche un’altra dama, Sabina. Biagio avrebbe raggiunto la donna all’ospedale in occasione della nascita della nipote. Non è tutto, i due sembra abbiano cenato insieme e in un secondo momento Sabina gli avrebbe offerto un caffè a Napoli per poi tornare a Roma la ...

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - Ettore_Rosato : Un anno fa, con @matteorenzi abbiamo fatto nascere @ItaliaViva, comunità di donne e uomini impegnati per il Paese.… - apathe_tic : RT @callineriubria1: MA IO LO SAPEVO CHE SAREBBE ENTRATA LA NON COMODINA DI UOMINI E DONNE #GFVIP - AlessioMarini14 : Entrata di naty paragoni tattica prima di chiudere il televoto per alimentare i voti dei fan di uomini e donne VI P… -