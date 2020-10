Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani abbandona il programma per colpa di Tina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non sono certo una novità per chi segue il trono over di Uomini e Donne, perciò l’ennesimo battibecco delle due Donne non fa più notizia. Tuttavia nel corso dell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, quella avvenuta lo scorso week-end, è accaduto qualcosa che ha lasciato di stucco il pubblico presente e che sta allarmando i fan della dama di Torino che hanno letto le anticipazioni sul web. Tutto è accaduto sul finire della puntata, quando la Galgani ha fatto una battuta infelice su Tina, affermando che lei si intende di “pesci” (alludendo al doppio significato di questo termine all’apparenza ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le liti traCipollari enon sono certo una novità per chi segue il trono over di, perciò l’ennesimo battibecco delle duenon fa più notizia. Tuttavia nel corso dell’ultima registrazione deldi Maria De Filippi, quella avvenuta lo scorso week-end, è accaduto qualcosa che ha lasciato di stucco il pubblico presente e che sta allarmando i fan della dama di Torino che hanno letto lesul web. Tutto è accaduto sul finire della puntata, quando laha fatto una battuta infelice su, affermando che lei si intende di “pesci” (alludendo al doppio significato di questo termine all’apparenza ...

