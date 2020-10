Turismo, in crociera ai tempi del Covid: la MSC “Magnifica” partita da Genova in piena sicurezza per un tour mozzafiato nel Mediterraneo (Di lunedì 19 ottobre 2020) La MSC Magnifica è partita oggi da Genova, diventando così la seconda nave di MSC Crociere a riprendere l’attività da quando la Compagnia è tornata a navigare in sicurezza, a metà agosto, grazie ad un rigoroso protocollo sanitario messo a punto insieme ad esperti di livello internazionale e con la collaborazione delle Autorità italiane. MSC Magnifica ha iniziato uno straordinario viaggio di 10 notti all’insegna del relax e della scoperta del Mediterraneo occidentale e orientale, con scali programmati nel porto di Livorno – per le visite a Firenze e Pisa – Messina, il Pireo per la visita ad Atene, Katakolon per Olimpia, La Valletta a Malta e Civitavecchia per Roma, prima di fare rientro a Genova. Entro la fine dell’anno, la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) La MSC Magnifica èoggi da, diventando così la seconda nave di MSC Crociere a riprendere l’attività da quando la Compagnia è tornata a navigare in, a metà agosto, grazie ad un rigoroso protocollo sanitario messo a punto insieme ad esperti di livello internazionale e con la collaborazione delle Autorità italiane. MSC Magnifica ha iniziato uno straordinario viaggio di 10 notti all’insegna del relax e della scoperta deloccidentale e orientale, con scali programmati nel porto di Livorno – per le visite a Firenze e Pisa – Messina, il Pireo per la visita ad Atene, Katakolon per Olimpia, La Valletta a Malta e Civitavecchia per Roma, prima di fare rientro a. Entro la fine dell’anno, la ...

