Trovaprezzi it | italiani sognano cucine da chef | elettroutensili più cercati sul web

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Labitalia) - Il boom e il successo dei food blogger, delle serie tv e dei canali tematici dedicati al cibo dimostra una riscoperta della cultura gastronomica che negli ultimi anni dilaga da Nord a Sud del Paese.dunque non solo amanti della buona tavola, ma sempre più alle prese con fornelli ed utensili da cucina per riprodurre a casa le ricette originali dei grandi. E' il ritratto che emerge dall'Osservatorio.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione che ricorre ogni anno il 16 ottobre. Lo studio prende in esame le ricerche online relative agli elettrodomestici da cucina: non solo planetarie e robot sempre più innovativi, veloci e funzionali alla preparazione dei cibi, ma anche tanti altri apparecchi ...