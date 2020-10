Roma | entra in chiesa e tenta di sradicare il crocefisso | poi picchia il parroco | arrestato 46enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17.00. L’uomo, identificato per C.B., pugliese di 46 anni, con precedenti di polizia, dopo essereto nelladi “S.Giovanni Maria Vianney”, alla Borghesiana, prima hato diile poi, quanto ilè intervenuto per fermarlo, ha iniziato a colpirlo al volto con un pugno e successivamente, con una spinta, hato di farlo cadere a terra. A quel punto il sacerdote con l’aiuto di un suo collaboratore, è riuscito ad accompagnare l’uomo all’esterno ma questo, in escandescenza, ha iniziato a scalciare contro la porta della. Al sopraggiungere degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, il ...