RELEASE G-20 | meccanismo flessibile per la riduzione del debito e per lo sviluppo sostenibile

Leggi su leurispes

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La Pan-crisi nei Paesi in via diLa pan-demia del Covid-19 ha generato una pan-crisi di enormi proporzioni. Alcune considerazioni ci portano all’ideaG-20 promossa da LINK2007 che auspicabilmente sarà lanciata nel G-20 dalla Presidenza italiana nel 2021: Rinnovare l’economia attraverso la promozione degli investimenti, in particolare nei Paesi in via diad alto potenziale demografico come in Africa, potrebbe stimolare la crescita economica, promuovere il commercio globale e generare occupazione. Finanziare loe aiutare i paesi poveri a raggiungere gli obiettivi di, un processo che ha segnato un enorme passo indietro con la pan-crisi. Le sovvenzioni “Aiuti per lo ...