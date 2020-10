Reggio Emilia, 43enne spara contro un gruppo di stranieri: "Sono stati maleducati" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Federico Garau A finire in manette un 43enne campano, ora accusato di tentato omicidio plurimo, detenzione abusiva di arma comune da sparo, ricettazione e lesioni. Aveva nascosto la Beretta sotto un battiscopa Si erano comportati in modo maleducato nei suoi confronti, e per tale ragione lui avrebbe deciso di estrarre la pistola e fare fuoco: a distanza di alcune ore, arrivano nuove indiscrezioni circa la sparatoria avvenuta sabato notte a Reggio Emilia. A trovarsi ora in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio plurimo, detenzione abusiva di arma comune da sparo, ricettazione e lesioni è il 43enne Gaetano Lombardi, campano nato ad Acerra (Napoli) da tempo residente nella cittadina Emiliana, dove ha trovato occupazione come operaio metalmeccanico. Quando gli ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Federico Garau A finire in manette uncampano, ora accusato di tentato omicidio plurimo, detenzione abusiva di arma comune da sparo, ricettazione e lesioni. Aveva nascosto la Beretta sotto un battiscopa Si erano comportati in modo maleducato nei suoi confronti, e per tale ragione lui avrebbe deciso di estrarre la pistola e fare fuoco: a distanza di alcune ore, arrivano nuove indiscrezioni circa latoria avvenuta sabato notte a. A trovarsi ora in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio plurimo, detenzione abusiva di arma comune da sparo, ricettazione e lesioni è ilGaetano Lombardi, campano nato ad Acerra (Napoli) da tempo residente nella cittadinana, dove ha trovato occupazione come operaio metalmeccanico. Quando gli ...

