Rc Auto: Farina (Ania), '2,6 mln veicoli senza, prevede efficaci sanzioni' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Bisognerebbe contrastare attivamente il fenomeno di chi guida senza assicurazione: si stima che circa 2,6 mln di veicoli circolino senza pagare l'assicurazione, mettendo a rischio gli altri cittadini e causando sinistri che alla fine sono pagati dalla collettività. Anche in questo caso si tratta di individuare tempestivamente, sfruttando le nuove tecnologie e la diffusione delle telecamere, i proprietari delle Auto registrate ma non assicurate e prevedere efficaci sanzioni". Ad affermarlo è la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania. Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Bisognerebbe contrastare attivamente il fenomeno di chi guidaassicurazione: si stima che circa 2,6 mln dicircolinopagare l'assicurazione, mettendo a rischio gli altri cittadini e causando sinistri che alla fine sono pagati dalla collettività. Anche in questo caso si tratta di individuare tempestivamente, sfruttando le nuove tecnologie e la diffusione delle telecamere, i proprietari delleregistrate ma non assicurate ere". Ad affermarlo è la presidente dell'Maria Bianca, intervenendo all'assemblea annuale dell'

g_campagna87 : RT @aniaufficiale: Presidente #Farina “2,6 mln di veicoli circolano in Italia senza #assicurazione. Necessario individuare, sfruttando le n… - trinaemattina : RT @aniaufficiale: Presidente #Farina “2,6 mln di veicoli circolano in Italia senza #assicurazione. Necessario individuare, sfruttando le n… - TV7Benevento : Rc Auto: Farina (Ania), '2,6 mln veicoli senza, prevede efficaci sanzioni'... - paolaaragno : RT @aniaufficiale: Presidente #Farina “2,6 mln di veicoli circolano in Italia senza #assicurazione. Necessario individuare, sfruttando le n… - roberto_ricordy : RT @aniaufficiale: Presidente #Farina “2,6 mln di veicoli circolano in Italia senza #assicurazione. Necessario individuare, sfruttando le n… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Farina Rc Auto: Farina (Ania), '2,6 mln veicoli senza, prevede efficaci sanzioni' Il Tempo Rc Auto: Farina (Ania), '2,6 mln veicoli senza, prevede efficaci sanzioni'

i proprietari delle auto registrate ma non assicurate e prevedere efficaci sanzioni". Ad affermarlo è la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania.

Monolocale in vendita Crotone

Guarda i 8 risultati per Monolocale in vendita Crotone al miglior prezzo, l'immobile più conveniente parte da 17.000 €. Cerchi più case e appartamenti in vendita? Scopri anche tutte le offerte per Cas ...

i proprietari delle auto registrate ma non assicurate e prevedere efficaci sanzioni". Ad affermarlo è la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania.Guarda i 8 risultati per Monolocale in vendita Crotone al miglior prezzo, l'immobile più conveniente parte da 17.000 €. Cerchi più case e appartamenti in vendita? Scopri anche tutte le offerte per Cas ...