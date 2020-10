Radicali: candidatura Calenda sensata solo se unitaria (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Noi riteniamo che la candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma abbia senso solo se sostenuta da una coalizione larga e competitiva, capace di governare risolvendo i mille problemi di Roma”. Lo affermano Massimiliano Iervolino e Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Italiani e segretario di Radicali Roma. “Se pero’ questa candidatura diventasse poco competitiva perche’ non condivisa, allora avremmo come conseguenza piu’ probabile un ballottaggio Raggi-centrodestra.” “Proprio per evitare che cio’ accada, e per discutere la candidatura di Calenda come candidato di tutto il centrosinistra, beninteso ammesso che sia realmente intenzionato ad affrontare i nodi nevralgici che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Noi riteniamo che ladi Carloa sindaco di Roma abbia sensose sostenuta da una coalizione larga e competitiva, capace di governare risolvendo i mille problemi di Roma”. Lo affermano Massimiliano Iervolino e Francesco Mingiardi, segretario diItaliani e segretario diRoma. “Se pero’ questadiventasse poco competitiva perche’ non condivisa, allora avremmo come conseguenza piu’ probabile un ballottaggio Raggi-centrodestra.” “Proprio per evitare che cio’ accada, e per discutere ladicome candidato di tutto il centrosinistra, beninteso ammesso che sia realmente intenzionato ad affrontare i nodi nevralgici che ...

