Programmi TV di stasera, martedì 20 ottobre 2020. Nina Zilli ospite dell’ultima puntata di «Un’ora sola Vi vorrei» (Di martedì 20 ottobre 2020) Enrico Brignano Rai1, ore 21.35: Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Replica Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Rione Serra Venerdì: Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote. In un appartamento della città vecchia viene ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre alle implicazioni personali, oltre alla freddezza di Calogiuri ancora turbato dal caso precedente, la dinamica dell’omicidio si rivela subito complessa. Rai2, ore 21.20: Un’ora sola Vi vorrei – Ultima puntata Ultima “corsa contro il tempo” per Enrico Brignano. In un panorama assuefatto ormai ai “Programmi maratona” dalla ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 ottobre 2020) Enrico Brignano Rai1, ore 21.35: Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Replica Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Rione Serra Venerdì: Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote. In un appartamento della città vecchia viene ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre alle implicazioni personali, oltre alla freddezza di Calogiuri ancora turbato dal caso precedente, la dinamica dell’omicidio si rivela subito complessa. Rai2, ore 21.20: Un’oraVi– UltimaUltima “corsa contro il tempo” per Enrico Brignano. In un panorama assuefatto ormai ai “maratona” dalla ...

